Les rencontres musicales d'Enghien fêteront leur 31e édition du 17 au 26 août

Créé en 1991, cet événement accueille pendant dix jours des Master Classes et des concerts ouverts au public avec l'objectif de favoriser la rencontre entre élèves virtuoses et professeurs de renommée internationale.

Pour cette 31e édition, une dizaine de concerts auront lieu les 18, 19, 20, 21, 24, 25 et 26 août, des événements spéciaux le 22 août et de courtes auditions d'élèves (maximum une heure), à 18h00, les 24, 25 et 26 août.