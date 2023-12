Les santons "chieurs" de Noël, étranges vedettes des crèches de Catalogne

Partager:

Avec son bonnet rouge, sa chemise blanche et son pantalon baissé, le "caganer", traditionnel santon "chieur" des crèches catalanes, connaît une popularité croissante, notamment sous les traits des grands de ce monde, caricaturés en figurines d'argile incontinentes. Personnage emblématique des fêtes de Noël en Catalogne, région à cheval entre le nord-est de l'Espagne et le sud de la France, le "caganer" est généralement placé dans un coin discret de la crèche, non loin de la Vierge Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus.

De simple motif de divertissement pour les enfants, qui s'amusent à débusquer dans des scènes de la Nativité ce berger accroupi et occupé à faire ses besoins, le "caganer" est devenu une attraction pour les touristes, notamment à Barcelone, où ces santons sont omniprésents sur les marchés de Noël. Cela permet aux touristes d'avoir "quelque chose de typiquement catalan", commente Sergi Alós, co-propriétaire de caganer.com, une entreprise familiale créée par sa mère voilà 31 ans et qui propose aujourd'hui 650 modèles de santons "chieurs" dans ses six boutiques (cinq à Barcelone et une à Madrid). Cette année, cette PME pense produire 140.000 de ces figurines, vendues à des prix allant de 5 à 21 euros.

Outre le paysan, qui constitue le "caganer" traditionnel, l'entreprise offre maintenant une kyrielle de personnalités, comme l'ex-président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine ou son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi des chanteurs comme Michael Jackson et des sportifs comme Kylian Mbappé et Novak Djokovic. Tous ont un point commun: ils sont représentés accroupis en train de se soulager. M. Alós précise que le modèle le plus vendu reste le paysan, suivi par les représentations de Lionel Messi. Il assure également ne pas recevoir de plainte des intéressés, dans la mesure où il s'agit, de son point de vue, d'un hommage et non d'une moquerie.