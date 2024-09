L'expo immersive EmotionAir déploiera une vingtaine d'œuvres d'art gonflable à Bruxelles

Le Balloon Museum posera ses sculptures de toiles et d'air du 11 octobre 2024 au 26 janvier 2025 à Brussels Expo à l'occasion de l'exposition EmotionAir, a annoncé vendredi l'organisation. Petits et grands pourront sinuer entre une vingtaine d'œuvres gonflables monumentales imaginées par autant d'artistes et interagir avec elles, le parcours se voulant immersif.

Pour cette nouvelle exposition, le Balloon Museum a décidé d'explorer la relation entre l'art et les émotions. "Cube Abyss" de Cyril Lancelin évoque par exemple la peur, tandis que les œuvres de Lucas Zanotto et de Jason Wilsher-Mills expriment respectivement l'empathie et la joie. Rub Kandy montre quant à lui l'extase avec ses "Ginjos" extravagants et colorés. Les installations de Kalman Pool et de Michela Picchi ont, elles, l'ambition de surprendre et d'émerveiller les curieux et les visiteuses. Le collectif Hyperstudio, en collaboration avec d'autres artistes, présente pour sa part pas moins de quatre œuvres, dont "Hyperfeeling". Point d'orgue de l'exposition, elle rassemble toutes les émotions.

Actuellement présentée à Düsseldorf, "EmotionAir" fait partie des expositions immersives mises sur pied par le Balloon Museum. Ces dernières ont déjà fait escale à Rome, Paris, Milan, Madrid, Naples, New York, Londres, Atlanta, Barcelone et Miami.