L'expo "Style Congo" s'ouvre le 17 mars à Bruxelles

Elle entend montrer comment le Congo a été représenté dans les expositions internationales et coloniales organisées entre 1885 et 1958, avec l'Art nouveau comme point d'ancrage.

Le courant artistique belge de l'Art nouveau, appelé à l'époque "Style Congo", y sera mis en exergue. Il coïncide avec "l'exploitation du Congo par le roi Léopold II et reflète une fascination très répandue pour les matériaux et les formes exotiques."

"Les positions artistiques et architecturales contemporaines au sein de l'exposition remettent en question les histoires canoniques et les racines coloniales du patrimoine congolais en Belgique", et par là-même, elles redessinent "la perception de bâtiments qui sont devenus des icônes de la culture belge", selon les organisateurs de l'exposition.

Des pavillons d'exhibitions internationales et coloniales y seront également présentés. Ils sont considérés comme des œuvres d'art à part entière en totale fusion avec les collections qu'ils mettent en valeur. Utopistes, ils véhiculent une double idée du Congo: colonie africaine lucrative et champ créatif pour les artistes et les architectes belges. Ils servaient de plateforme à la propagande culturelle et aux échanges économiques.