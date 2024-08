L'exposition "Rodin" à Mons a attiré 72.000 visiteurs

La grande majorité des visiteurs étaient belges: 34 % de Flandre, ce qui a marqué une hausse de 10% par rapport à l'exposition consacrée à Joan Miró en 2022, 12% de Bruxelles, et 40% étaient originaires du Hainaut, démontrant ainsi un fort engouement local. Environ 12,5% étaient des visiteurs internationaux.

L'événement "Rodin" a marqué l'inauguration du concept "Culture, Art et Patrimoine (CAP)", un nouveau complexe muséal qui comprend le Musée des Beaux-Arts, la maison des Collections, et le jardin du "Poirier Beurré". Les promoteurs de l'exposition "Rodin" de l'événement ont, par ailleurs, souligné les répercussions positives, notamment au niveau du tourisme et de l'incidence favorable sur les commerces et l'horeca.