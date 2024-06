A Marseille, une "Joie UltraLucide" qui porte "la parole de toutes les femmes"

Elles sont 19 danseuses, âgées de 22 à 72 ans, dont 17 amatrices de la Maison des Femmes, lieu d'accueil pour personnes vulnérables et victimes de violence, et elles interprètent ce week-end à Marseille "Joie UltraLucide", une création libératrice à la narration puissante.

A l'occasion du festival qui a lieu du 14 juin au 6 juillet dans la deuxième ville de France, Maryam Kaba, danseuse et chorégraphe associée au Ballet national de Marseille pour les saisons 2022-2025, et Marie Kock, journaliste et écrivaine, toutes deux engagées pour le féminisme et contre le racisme, présentent cette chorégraphie fruit d'un échange construit durant plusieurs mois.