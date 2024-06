Maurice Ravel est l'unique auteur du "Boléro", a tranché le tribunal de Nanterre

Le tribunal "a rejeté les demandes des ayants droits de Maurice Ravel et d'Alexandre Benois au sujet du Boléro, une des œuvres les plus jouées et diffusées au monde", a détaillé le tribunal dans un communiqué, l'œuvre "reste par conséquent dans le domaine public".

Le tribunal de Nanterre a débouté vendredi les ayants droits de Maurice Ravel et du décorateur russe Alexandre Benois, qui demandaient à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) de reconnaître ce dernier comme coauteur du célèbre "Boléro".

Concernant l'hypothèse d'un coautorat de M. Benois, le tribunal a estimé que "les pièces fournies ne démontraient pas sa qualité d'auteur de l'argument (court résumé, ndlr) du ballet".

La thèse d'une autre coautrice lésée, la chorégraphe Bronislava Nijinska, a également été écartée par ce jugement, l'artiste n'ayant "jamais figuré sur la documentation du +Boléro+ comme coauteur".

"C'est une décision très argumentée, qui a pris soin d'examiner l'ensemble des éléments portés à la connaissance du tribunal et qui valide bien la Sacem à la fois dans sa démarche (...) et dans sa position au regard de la sauvegarde des intérêts de ses membres", a réagi auprès de l'AFP Me Yvan Diringer, qui défend la Sacem avec Me Josée-Anne Bénazéraf.