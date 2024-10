Mazarine M. Pingeot: "Quand on est clandestin, on ne peut rien faire"

"Quand on est clandestin, on ne peut rien faire", estime Mazarine Mitterrand Pingeot, qui publie mercredi "11 quai Branly", un récit d'un retour impromptu sur les lieux de sa jeunesse.

La fille du président François Mitterrand, qui signe pour la première fois "Mazarine M. Pingeot", a obtenu pour 24 heures les clés de l'appartement de 300 m², dans un bâtiment surnommé "l'Alma", où l'Élysée la logeait avec sa mère, sans que les Français ne le sachent.

Question: Vous donnez beaucoup de détails sur l'agencement, le décor de cet appartement. C'est ce qui vous a le plus marquée lors de ce retour?

Réponse: Oui. C'est d'ailleurs ce qui m'en restait le plus, l'espace. Presque plus que ce qui s'est passé dedans. Ce qui se passait là-bas, ce n'était que du quotidien. Il ne s'y passait rien d'autre: pas de visite impromptue, de grosses fêtes... Je me souvenais parfaitement de l'espace. En revanche, beaucoup de choses y ont changé. Des travaux ont été faits, la moquette a été retirée pour récupérer le parquet. C'est plus joli. Mais toujours impersonnel.