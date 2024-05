Meryl Streep recevra une Palme d'or d'honneur à l'ouverture du Festival de Cannes

"Je suis indescriptiblement honorée par ce prix prestigieux", a déclaré l'actrice. "Remporter un prix à Cannes, où tant de grands réalisateurs se réunissent, est l'une des plus grandes réussites que l'on puisse obtenir dans le domaine du cinéma. Le fait de pouvoir me tenir dans l'ombre de mes prédécesseurs me rend humble et m'enthousiasme à la fois."

Légende d'Hollywood aux 21 nominations aux Oscars -un record-, Meryl Streep, 74 ans, connue pour ses rôles dans des films cultes comme "Kramer contre Kramer" (1979), "Le choix de Sophie"(1982), "Sur la route de Madison" (1995) ou "Le Diable s'habille en Prada" (2006), n'a jusqu'à présent fait qu'une seule apparition au Festival de Cannes. C'était il y a 35 ans pour "Un cri dans la nuit", qui lui vaudra le prix d'interprétation.