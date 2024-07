Mort de l'écrivaine irlandaise Edna O'Brien à l'âge de 93 ans

Partager:

L'écrivaine irlandaise Edna O'Brien, connue pour son oeuvre littéraire rebelle et féministe, est morte samedi à l'âge de 93 ans, ont annoncé dimanche son agente et sa maison d'édition.

Edna O'Brien est décédée "paisiblement samedi 27 juillet après une longue maladie", selon un message de son agente Caroline Michel et son éditeur, Faber, publié sur le compte X de ce dernier. "Edna O'Brien était l'une des plus grandes écrivaines de notre époque", "elle a révolutionné la littérature irlandaise, saisissant la vie des femmes et les complexités de la condition humaine dans une prose qui était lumineuse et simple, et qui a eu une influence profonde sur tant d'écrivains qui l'ont suivie", poursuit le message.

Le président irlandais Michael D. Higgins l'a décrite comme "l'un des écrivains les plus exceptionnels des temps modernes", rendant hommage dans un communiqué à une auteure "superbe", dotée du "courage moral de confronter la société irlandaise avec des réalités longtemps ignorées", une "diseuse de vérités sans peur". Deux fois finaliste en France des prix Médicis et Femina étrangers pour son autobiographie "Fille de la campagne" (2013) et son roman "Les petites chaises rouges" (2016), l'Irlandaise avait reçu en 2018 le "Nabokov Award for Achievement in International Literature", l'un des plus prestigieux prix américain PEN, pour "avoir abattu les barrières sociales et sexuelles élevées contre les femmes en Irlande et bien au-delà". Le jury du prix Femina lui avait décerné un prix spécial pour l'ensemble de son oeuvre en 2019.