Rudi Garcia, le nouveau coach des Diables Rouges, donne le point commun entre Eden Hazard et... Cristiano Ronaldo

Désormais à la tête de notre équipe nationale, le Français va devoir gérer les egos de joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs du monde comme Kevin De Bruyne et (peut-être) Thibaut Courtois.

Mais cela n'inquiète pas le nouveau sélectionneur, comme il le confie à nos confrères de Pickx Sports. "J'ai toujours pensé que les plus grands joueurs étaient les plus simples à manager. Tous ces joueurs-là ont un point commun, c'est qu'ils sont assez faciles à diriger. Il faut être franc et honnête avec eux, leur dire ce qu'on pense. Ça ne sert à rien de leur dire que le positif et de les brosser dans le sens du poil, je pense qu'il y a trop de monde qui le fait déjà. Ils ont besoin d'entendre ce que pense leur sélectionneur."

S'il a de nombreuses années d'expérience comme entraîneur de club, Rudi Garcia décrouvre le métier de sélectionneur national. Loin de vouloir imposer ses idées, il compte bien apprendre des joueurs autant qu'il n'a à leur apporter. "Ils ont aussi du vécu et des choses à donner au coach sur la manière dont ça s'est passé avant et qu'il faut améliorer, sur ce qu'ils vivent en club et qui peut s'appliquer aussi en équipe nationale. Donc c'est une richesse d'échange."

"Je pense qu'un bon manager est quelqu'un qui écoute. On va les écouter, même si à la fin, je suis le seul à décider", ajoute le coach de 60 ans. "Je pense que dans l'échange et la considération, il y a moyen de faire de belles choses. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de cette trempe-là en équipe nationale, il faut s'appuyer dessus. Il faut les mettre dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, je pense qu'ils rendront à leur pays tout ce qu'il a pu lui donner depuis le début de leur carrière."

Outre un retour de Courtois, des rumeurs rapportent que Garcia aimerait inclure Eden Hazard dans l'encadrement de l'équipe nationale. Le prochain match des Diables Rouges, le 20 mars contre l'Ukraine en barrage de la Ligue des Nations, pourrait déjà réserver quelques surprises.