Mort du poète britannique Benjamin Zephaniah

Benjamin Zephaniah était atteint d'une tumeur au cerveau, diagnostiquée il y a huit semaines.

En 2003, il avait refusé d'être fait Officier de l'Empire britannique (OBE) par la reine Elizabeth II pour ses services à la littérature, expliquant que cette distinction héritée de l'impérialisme lui rappelait "la brutalisation de ses ancêtres".

"Ça me met en colère d'entendre le mot 'empire', ça me rappelle l'esclavage", "des milliers d'années de brutalité", "ça me rappelle comment mes aïeules ont été violées et mes aïeux brutalisés", avait expliqué le poète.