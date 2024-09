Mostra de Venise : Lady Gaga casse la voix pour "Joker : Folie à deux"

Mégastar de la pop, Lady Gaga a dû "désapprendre à chanter" pour son rôle dans "Joker : Folie à deux", le film le plus attendu de la Mostra de Venise, qui a désarçonné mercredi avec son cocktail de comédie musicale et univers des comics.

Ce film avait aussi profondément divisé, rapportant plus d'un milliard de dollars de recettes en salles mais suscitant des critiques sur sa violence parfois jugée gratuite. Le deuxième, qui dure 02H18, n'est pas non plus "une réponse" à ces critiques, dixit Phillips.

Pourtant, alors que "Joker", sorti en pleine présidence Trump, avait saisi l'air du temps en s'inspirant de la montée du populisme sur fond d'inégalités sociales béantes, le second est dévoilé en pleine campagne électorale aux Etats-Unis. Et sera certainement lu, lui aussi, à cette aune.

Joaquin Phoenix y reprend le rôle titre là où il l'avait laissé. Interné dans l'asile d'Arkham, le Joker en est extrait pour répondre devant la justice des cinq meurtres perpétrés dans le premier volet.