"Oppenheimer" en tête des nominations aux SAG Awards, cérémonie diffusée sur Netflix

"Barbie", autre succès du box-office estival, et véritable phénomène culturel et commercial, est également sélectionné dans la catégorie "meilleur ensemble d'acteurs", Margot Robbie et Ryan Gosling étant par ailleurs nommés individuellement.

La fresque historique de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" obtient, elle, trois nominations individuelles, l'acteur Leonardo DiCaprio fait toutefois figure de grand absent.

Côté petit-écran, la série "Succession" recueille cinq nominations, suivie par "The Bear", "The Last of Us" and "Ted Lasso" qui en cumulent chacune quatre.

Les SAG Awards sont décernés par des acteurs et sont à ce titre considérés comme un très bon indicateur en vue des Oscars.