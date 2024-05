Plus de 500 artistes et des dizaines de spectacles aux Médiévales de Namur

Le Comité Animation Citadelle a présenté mercredi matin le programme des Médiévales. Le festival, organisé tous les deux ans, revient en 2024 pour sa quinzième édition sous le thème "Quand les Rois deviennent Histoire". L'ASBL s'associe cette année à la Compagnie de la Licorne, spécialisée dans l'animation et le spectacle historique médiéval du XIIIème siècle. L'ambition sera de transmettre un savoir historique par des expositions vivantes et interactives, une culture par la vie et les activités du campement et les arts du spectacle par des combats, de la jonglerie et de l'humour.

Au menu de ces deux jours, des spectacles équestres, des lancers de drapeaux et un espace de quatre hectares animés en sept zones thématiques parsemées de déambulations, campements historiques, spectacles fixes, parcours de jeux et d'énigmes, d'ateliers, d'expositions et d'un marché d'artisans.