Plus d'un million de Belges ont regardé la finale de l'Eurovision

À titre de comparaison, ils étaient 310.000 devant la télévision publique francophone et 1.332.000 devant la télévision publique flamande l'an dernier pour regarder le Belge Gustaph interpréter son titre "Because of You", qui a terminé à la 7e place.

La baisse du nombre de téléspectateurs est peut-être due au fait que le candidat belge Mustii et sa chanson ""Before the party's over" n'ont pas pu accéder à la finale de la compétition musicale. Jeudi, lors de la seconde demi-finale, ils étaient ainsi 341.097 téléspectateurs (37% de part d'audience) à suivre le chanteur belge sur La Une.

Au nord du pays, cette différence d'audience peut aussi s'expliquer par la disqualification du candidat néerlandais Joost Klein.