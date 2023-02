Pour être une femme au cinéma, "il faut trouver l'équilibre" dans la séduction, selon Juliette Binoche

Pour survivre en tant que femme au cinéma, il faut trouver "l'équilibre en chacun de nous car il y a beaucoup de séduction", a estimé vendredi l'actrice française Juliette Binoche à la veille de recevoir un prix d'honneur lors de la cérémonie des Goya, les Oscars espagnols.

"Aujourd'hui, il y a davantage de femmes réalisatrices, ce qui est formidable. Mais quand j'ai commencé, c'était surtout des hommes et donc il y a beaucoup de séduction entre les cinéastes et les actrices", a-t-elle répondu en anglais, interrogée sur les difficultés d'être une femme dans l'industrie du cinéma par une journaliste espagnole lors d'une conférence de presse à Séville, dans le sud du pays.

"C'était sans doute encore plus vrai dans les années 80", a-t-elle détaillé, indiquant que "bien sûr, il y a beaucoup d'attirance".

L'actrice a confié s'être retrouvée dans des "situations où des réalisateurs ont essayé de [l']embrasser et des producteurs essayer de [la] toucher".

"Et j'ai dû dire non. D'abord parce que j'étais amoureuse, donc ça ne m'avait pas effleuré l'esprit. Donc vous savez qu'il y a une limite, une ligne à ne pas franchir", a-t-elle poursuivi.

"Vous devez savoir dire non, vous devez apprendre à dire non", a encore ajouté Juliette Binoche, se disant "heureuse" des avancées du "mouvement +Me Too+, qui a changé beaucoup de choses dans nos vies, et ça c'est merveilleux".