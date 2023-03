Pour Keanu Reeves, un bon film d'action, c'est "presque un ballet"

A 58 ans, Keanu Reeves, cheveux longs et silhouette longiligne, costume noir impeccable, considère que John Wick est l'un des deux rôles les plus marquants de sa carrière. Avec Neo, "l'élu" de la saga "Matrix", dont le premier opus a marqué la science-fiction au tournant du XXIe siècle.

L'acteur avait alors 35 ans et s'était fait remarquer plus jeune dans "My Own Private Idaho" avec son complice River Phoenix, mort peu après, ou dans le film d'action "Speed" avec Sandra Bullock.

"Dans ma jeunesse, le rôle dans +Matrix+ a été une formidable expérience, de celles qui changent une vie. John Wick l'est aussi à un âge plus avancé, dans ma cinquantaine+", résume Keanu Reeves, qui a tourné ce quatrième opus avec Chad Stahelski, son cascadeur et ancienne doublure, devenu réalisateur.