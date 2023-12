Pour son centenaire, le cinéaste Sembène retourne à l'affiche au Sénégal

L'artiste est à l'honneur dans les cinémas de Dakar, où une rétrospective retransmet ses plus grands films comme "Le Mandat" (1968), "Ceddo" (1976), "Camp de Thiaroye" (1988) ou "La Noire de..." (1966).

Quand la lumière s'éteint et que l'écran s'allume, la salle remonte le temps pour plonger dans l'univers du Sénégalais Ousmane Sembène, le "père" du cinéma africain qui aurait eu cent ans cette année.

Plusieurs initiatives célèbrent celui qui était autant écrivain que scénariste et réalisateur et qui a, jusqu'à sa mort en 2007 à l'âge de 84 ans, placé son engagement politique, social et artistique au cœur de son travail.

Son cinéma est marqué par une oeuvre critique volontiers féroce, visant notamment le racisme ("La Noire de..."), l'hypocrisie sociale ("Le Mandat"), les ingérences religieuses ("Ceddo"), ou l’instrumentalisation des hommes (les tirailleurs sénégalais dans "Camp de Thiaroye").

Des voix regrettent l'absence d'hommage national porté par l'Etat pour cette "figure de référence" qui a "posé les jalons du cinéma africain", "montré le chemin à toute une génération d'artistes", et contribué à redonner à la culture africaine la place qu'elle mérite, selon le critique de cinéma Baba Diop qui l'a interviewé à plusieurs reprises.