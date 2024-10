Prague interdit la tournée nocturne organisée des bars

Ce ne sera désormais "plus possible d'organiser des tournées guidées entre 22H00 et 06H00", a annoncé à la presse le maire adjoint de Prague, Zdenek Hrib, à l'issue d'un vote en conseil municipal.

Prague est "à la recherche d'un touriste plus cultivé, plus riche (...) et non pas d'un touriste qui vient pour une courte période uniquement pour s'enivrer", a indiqué son collègue, Jiri Pospisil.