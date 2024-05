Publication d'une histoire détaillée de la viticulture en Belgique

Un nouvel ouvrage publié vendredi retrace l'histoire de la viticulture en Belgique depuis le Moyen Âge jusqu'à nos jours. Selon l'auteur Marc De Brouwer, "La Belgique, pays de vins, vignes et vignobles, d'hier et d'aujourd'hui" présente la version la plus complète de cette histoire depuis celle parue en...1895.

Les 11 chapitres du livre répertorient régions, villes et lieux-dits où la vigne, plantée à l'origine par des moines, a été jadis cultivée et évoque les heurs et malheurs de la viticulture en Belgique. Disparue lors du petit âge glaciaire, puis réapparue depuis 1815 et disparue à nouveau en grande partie, la vigne a fini par renaître lentement après les années 1960.

Favorisés par le changement climatique, de plus grands vignobles réapparaissent à partir des années 1990, avant la véritable explosion du nombre de domaines depuis 2010. L'ouvrage, qui en décrit plus de 150, s'appuie sur l'important fonds documentaire constitué par une ASBL créée par M. De Brouwer. Au passage, l'auteur affirme corriger quelques contrevérités historiques publiées et recopiées depuis des années,