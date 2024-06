Que la force rentre au musée: un casque original de Dark Vador exposé à Lyon

Symbole de l'un des plus célèbres méchants du cinéma, l'objet est un mélange de casque de samourai et de casque allemand de la Seconde guerre mondiale, sculpté par le designer britannique Brian Muir.

Avis aux passionnés de la Guerre des étoiles: l'un des casques originaux de Dark Vador, fait main et utilisé sur le tournage de l'Empire contre-attaque, a intégré la collection du Musée Miniature et Cinéma de Lyon.

A la fin des années 1970, le costumier John Mollo et l'équipe de Brian Muir ont "un tout petit budget, ridicule, pour créer les costumes. Ils ne s'imaginent absolument pas que ça va devenir l'un des personnages les plus connus de la pop culture", s'amuse M. Dumont, qui est également producteur.

"C'est une sorte de prototype. En bas, il y a un petit triangle pour respirer qui n'apparaît que dans une seule scène du film", poursuit-il. "C'est aussi l'un des rares casques avec la peinture d'origine".

Les objets de tournage sont de plus en plus rares puisque les technologies d'aujourd'hui permettent de se passer de décors ou de costumes sophistiqués, recréés en post-production grâce à des écrans verts et des capteurs numériques.

Pour célébrer cette nouvelle acquisition, le musée lyonnais, situé au coeur du Vieux Lyon, propose une conférence avec le sculpteur Brian Muir samedi.