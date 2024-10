Halloween autour du monde: quelles traditions se cachent derrière cette fête?

Halloween est le résultat d'une évolution complexe de traditions anciennes. Loin des costumes et des bonbons que l'on associe aujourd'hui à cette fête, Halloween remonte à des célébrations païennes destinées à marquer le changement de saison et à honorer les esprits des défunts.

Les Celtes pensaient que durant cette nuit, la frontière entre les vivants et les défunts était particulièrement fine, permettant aux âmes de revenir parmi eux.Pour se protéger des esprits malveillants, on allumait des feux, se déguisait en créatures effrayantes, et laissait des offrandes pour apaiser les âmes errantes.

Pour les Celtes, l'année était marquée par quatre grandes fêtes : Samhain (31 octobre), Imbolc (1er février), Beltaine (30 avril) et Lugnasad (1er août). Parmi elles, Samhain était la plus importante. C'était la fin des récoltes, le début de l'hiver, et surtout un moment où les vivants pouvaient entrer en contact avec le monde des morts.

Quelques traditions européennes: du pain, des chaises et... des couteaux

En Autriche, Halloween est célébré avec des traditions visant à honorer les âmes des défunts.Certains laissent du pain, de l'eau, et une lampe allumée pour accueillir les âmes des morts qui reviennent pour la nuit. Si ces traditions sont parfois pratiquées, elles ne sont pas largement répandues.

En Slovaquie, on a une tradition unique où l'on place une chaise pour chaque membre de la famille, vivant ou décédé, dans une pièce avec une cheminée. Cela donne symboliquement une place aux ancêtres et montre l'importance de maintenir un lien avec les générations passées durant cette nuit spéciale.

En Allemagne, une coutume particulière consiste à ranger tous les couteaux avant la nuit d'Halloween. Pourquoi ? Pour éviter que les âmes des morts ne se blessent par accident. Un rituel qui n'est pas largement répandue ni considérée comme une tradition majeure.

Des cerfs-volants pour relier les vivants et les morts

Au Guatemala, les célébrations d'Halloween se déroulent souvent dans les cimetières. Les familles se rassemblent pour pique-niquer sur les tombes de leurs proches, qu'elles décorent soigneusement, et font voler des cerfs-volants géants. Ces cerfs-volants, symboliques, servent à relier les vivants et les morts, exprimant un désir de communication avec les âmes de manière festive et poétique.

Cerfs-volants du jour des morts (barriletes) dans le cimetière de Santiago Sacatepequez, Guatemala, Amérique centrale

À New York, Halloween est célébrée avec une grandeur typiquement américaine. Tout au long de la journée, les rues sont animées par des habitants et des visiteurs qui admirent les somptueuses décorations des maisons, les costumes élaborés, et les nombreuses animations. Le point culminant reste la "New York's Village Halloween Parade", qui commence au croisement de la 6e Avenue et de Spring Street.

Vue générale de la parade annuelle d'Halloween de Greenwich Village en 2023, qui en est à sa 50e édition depuis 1973.

Le festival d'Halloween de Derry, Irlande du Nord

L'Irlande du Nord est un haut lieu de la célébration d'Halloween en Europe. Cela semble naturel, puisque c'est là que tout a commencé. Pour ceux qui veulent vivre une véritable fête, le célèbre Festival d'Halloween de Derry est incontournable.

Dans la cité fortifiée de Derry-Londonderry, on peut assister à des parades illuminées, des feux de joie et des feux d'artifice. Tout le monde se déguise, les pubs se remplissent et la bière coule à flots. Des concerts sont également donnés, et de nombreux restaurants proposent des viandes grillées. Tous les ingrédients sont réunis pour un moment inoubliable.

Une tradition, qui n'est pas directement associée à Halloween, mais qui rejoint la même idée est le Famadihana. À Madagascar, les défunts sont célébrés de juin à octobre. Le Famadihana, ou retournement des morts, est une coutume funéraire malgache encore pratiquée dans certaines régions de l'île, notamment dans les Hautes Terres.

Les gens participent à un famadihana, une tradition funéraire également connue sous le nom de retournement des morts.

Le jour fixé, les familles et leurs invités se réunissent autour du tombeau. Ils l'ouvrent, sortent le corps enveloppé et le portent en dansant autour de la tombe. La cérémonie est aussi l'occasion de partager un repas, de boire, de chanter et de célébrer ensemble. Le Famadihana est un moment où l'on demande conseil et protection aux disparus. Bien que les étrangers puissent y assister, il est essentiel d'être invité et de respecter toutes les règles.

Les morts offrent des cadeaux aux enfants

En Sicile, la mort n'est pas un sujet tabou. Les Siciliens fêtent les défunts le 2 novembre, et durant la nuit du 1er au 2, les enfants reçoivent des cadeaux offerts par les âmes des morts. Ces cadeaux, souvent des friandises, des biscuits, et des fruits en pâte d'amande, sont déposés par les parents au pied du lit, comme à Noël.

À Palerme, de nombreuses personnes visitent également les catacombes dei Capuccini, où se trouvent près de 8 000 momies et squelettes de personnes mortes entre les XVIIe et XIXe siècles. C'est une manière de se reconnecter avec les ancêtres.

Ces traditions montrent à quel point Halloween est célébré de manière variée à travers le monde. Chaque culture y ajoute sa touche personnelle.

Accueillir les âmes avec bienveillance, se protéger, honorer les ancêtres. Halloween reste une occasion spéciale de célébrer le lien entre les vivants et les morts, et d'explorer les frontières mystérieuses qui les séparent.