Royaume-Uni: un nouveau James Bond publié pour le couronnement de Charles III

Le nouveau roman doit être publié le 4 mai, deux jours avant le couronnement du roi Charles III le 6. Il s'intitulera "On His Majesty's Secret Service", version masculine du titre du 10e roman de Ian Fleming publié il y a 60 ans : "On Her Majesty's Secret Service" ("Au service secret de Sa Majesté").

"Le couronnement du roi Charles III est un événement capital pour le pays", a expliqué Corinne Turner, directrice générale de Ian Fleming Publications.

"Nous nous sommes demandé comment nous pourrions le célébrer, et la réponse nous a semblé évidente. Le livre +Au service secret de Sa Majesté+ de Ian Fleming a été publié pour la première fois le 1er avril 1963. Quelle meilleure façon, 60 ans plus tard, de marquer ce nouveau chapitre de l'histoire qu'en publiant une toute nouvelle histoire?"