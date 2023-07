A son procès à Londres, Kevin Spacey nie tout comportement "agressif"

La star de 63 ans, jugée depuis fin juin, a plaidé non coupable de 12 charges d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic.

Les quatre victimes présumées ont témoigné lors du procès à la Crown Court de Londres. Toutes ont raconté les agressions sexuelles qu'elles affirment avoir subies et les difficultés à dénoncer les comportements d'une star aussi influente que Kevin Spacey.