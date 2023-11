SZA en tête des nominations aux Grammy Awards, les artistes féminines en force

Avec son tube "Kill Bill", inspiré des films éponymes de Quentin Tarantino, et son deuxième album "SOS", SZA, 34 ans, pourra tenter de décrocher certaines cétagories reines comme la chanson et l'enregistrement de l'année, ainsi que le meilleur album.

La chanteuse R&B et soul SZA a obtenu vendredi, avec neuf catégories, le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, dans un classement de tête dominé par les artistes féminines.

La concurrence viendra essentiellement d'autres artistes féminines, comme le rouleau compresseur pop venu de la country Taylor Swift (6 catégories), l'ancienne égérie Disney Olivia Rodrigo, qui a signé un album - "Guts" - très salué par la critique (6 catégories), ou encore Billie Eilish (6), la rockeuse Phoebe Bridgers (7) et l'étoile montante de la R&B Victoria Monét (7).

Taylor Swift, qui bat actuellement tous les records, pourrait un peu plus entrer dans l'Histoire si elle remporte le prix de l'album de l'année avec "Midnights", car cela ferait d'elle l'artiste qui a remporté le plus de fois cette catégorie, la plus prestigieuse. Elle dépasserait Frank Sinatra, Paul Simon, et Stevie Wonder.

Mais lors de la 66e cérémonie des Grammy Awards, le 4 février à Los Angeles, l'autre phénomène à surveiller sera le blockbuster du cinéma "Barbie", dont les chansons de la bande originale, interprétées par Billie Eilish et Dua Lipa, occupent en force plusieurs catégories.