Tomorrowland affiche complet pour son 20ème anniversaire: voici ce qui attend les festivaliers

Le plus grand festival de musique électronique du monde Tomorrowland célèbre dès vendredi son 20e anniversaire à l'occasion de deux week-ends de célébrations et de spectacles dans le domaine provincial De Schorre à Boom (Anvers).

Le festival électro fera une nouvelle fois la part belle aux têtes d'affiche de la scène électro, dance et techno avec notamment David Guetta, Armin van Buuren, Tiësto ou encore Swedish House Mafia. Les DJ belges ne seront toutefois pas oubliés du 19 au 21, et du 26 au 28 juillet prochains. Netsky, Dimitri Vegas & Like Mike, Amelie Lens, Henri PFR ou encore Lost Frequencies auront les honneurs de cette édition anniversaire. Au total, près de 400 artistes se répartiront sur une quinzaine de scènes chaque jour.

Plus de 200.000 festivaliers belges et internationaux sont attendus chaque week-end sur le site pour célébrer la "vie", thème choisi pour cette 18e édition.

Les festivaliers bénéficiant d'un accès au camping auront droit à une soirée supplémentaire de shows musicaux les 18 et 25 juillet, précise l'organisation.

Les concerts et DJ-sets seront par ailleurs à suivre en direct sur Internet, grâce à un partenariat entre l'organisation et YouTube. Les concerts de la scène principale (Main Stage) seront diffusés 24 heures sur 24 entre le 19 et le 28 juillet, avec des directs durant le festival et des extraits de concerts entre les deux week-ends. Les concerts de la seconde scène (Freedom Stage) auront également droit à un direct durant les deux week-ends du festival.

Le festival sera également diffusé en télévision du 19 au 21 juillet sur RTL Plug et la plateforme RTL Play. Signe d'une bonne entente entre les autorités et le festival, la province d'Anvers s'est accordée avec l'organisation pour permettre l'accueil de Tomorrowland pour les 66 prochaines années sur le domaine De Schorre.