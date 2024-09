Trente ans après le film, "La Haine" déboule en comédie musicale

Le réalisateur signe lui-même la direction artistique et revisite son oeuvre de 1995 - César du meilleur film - dans un show rassemblant 22 comédiens et danseurs. La première a lieu le 10 octobre à La Seine musicale (région parisienne), avant une tournée qui passera notamment par Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ou Genève.

Presque trois décennies après sa sortie au cinéma, le film coup de poing "La Haine" de Mathieu Kassovitz se transpose en comédie musicale, avec une bande originale inédite riche d'une vingtaine d'artistes célébrant le rap et un décor de banlieue en 3D.

Une cité HLM, du béton, des escaliers, quelques fresques aux murs, les toits, une voiture brûlée: sur un écran en fond de scène sont projetées les images du quartier populaire de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines), lieu de tournage du long métrage, reconstitué ici numériquement en 3D.

Devant l'écran, sur un plateau rond comprenant un discret tapis roulant, la troupe fait revivre au spectateur immergé dans des effets visuels et sonores massifs la journée du trio d'amis banlieusards Vinz', Saïd et Hubert, trois fortes têtes qui finissent par se heurter à la violence policière.

"On a conçu un système technologique de mouvement des personnages et de mouvement du décor qui se synchronisent et vous donnent l'impression que vous êtes à la place de la caméra", indique Mathieu Kassovitz, rencontré par l'AFP lors d'une répétition.