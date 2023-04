Trois nouveaux Star Wars en préparation, dont un avec le personnage de Rey

Ce statut devait revenir à la réalisatrice de "Wonder Woman 1984", Patty Jenkins, mais son film "Rogue Squadron", annoncé en 2020 pour 2023 par Disney, semble avoir été mis au placard, comme l'annonçait le magazine américain Variety en mars.

Et Dave Filoni ("The Mandalorian", "Ahsoka"), un habitué de la galaxie lointaine, très lointaine, "orchestrera l'escalade de la guerre entre les restes de l'Empire" et la Nouvelle République, a-t-elle ajouté.

Ces annonces ont été chaudement accueillies par les quelque 5.000 fans de l'auditoire, privés de film tiré de leur saga favorite en salles depuis 2019.