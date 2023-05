Troisième et dernière phase de la restauration de l'Agneau mystique

La restauration du retable de l'Agneau mystique a débuté le 12 septembre 2012 avec les panneaux extérieurs et a duré jusqu'en octobre 2016. La deuxième phase a été conclue en 2019.

La troisième et dernière phase a été lancée ce mardi. Il s'agit du registre supérieur des volets intérieurs. Cela concerne sept panneaux: trois panneaux centraux de Notre-Dame, Dieu le Père et de Jean-Baptiste et des panneaux latéraux constitués d'Adam et Eve et d'anges chanteurs et musiciens.