Un célèbre humoriste lui a "ouvert la voie": Nordine Ganso, du rêve de footballeur à la révélation du stand-up

D’abord attiré par le football, Nordine Ganso a finalement trouvé sa voie dans le stand-up. Aujourd’hui, il enchaîne les scènes et a intégré la prestigieuse troupe du Jamel Comedy Club. Retour sur un parcours où l’humour a pris le dessus sur le ballon rond.

Plutôt que de s’acharner, il décide alors de changer de voie et de se lancer dans une autre passion : l’humour. Le stand-up devient rapidement une obsession. "J’ai démarré très tôt et puis je suis parti de Bordeaux pour Paris. J’ai commencé comme tout le monde dans les Comedy Clubs et c’est devenu mon métier aujourd’hui".

Avant de faire rire, Nordine Ganso rêvait de briller sur un terrain de football. "À la base, je voulais être dans le foot. Pour moi, c'est un peu de l'art. Tout le monde n'est pas capable de jouer avec ses pieds, sinon on serait tous footballeurs", confie-t-il. Mais il a vite compris que le haut niveau n’était pas à sa portée. "Je ne me suis jamais blessé, je n'étais juste pas au niveau", admet-il.

Un humour bienveillant et spontané

Ce qui caractérise Nordine Ganso sur scène, c’est son approche douce et taquine à la fois. "J’ai grandi dans ça. Mon père est congolais, ma mère marocaine-algérienne, les vannes taquines, ce sont eux qui m’ont transmis ça", explique-t-il. Cette culture du rire en famille lui a donné un style particulier, où l’humour ne cherche jamais à blesser. "Je me mets à la place du public : si je n’aimais pas qu’on me parle comme ça, je ne le fais pas".

Cette proximité avec le public se ressent dans son spectacle Violet. "Je laisse toujours une part d’interaction aux gens vers la fin du spectacle. Pendant une heure, je me suis confié et ils ont eu l’occasion d’écouter des failles que j’ai acceptées de divulguer, alors à mon tour de rentrer dans leur vie et de les vanner". Il décrit son style comme "un smoothie ananas-passion" : "Ça ne pique pas, parfois ça passe difficilement, mais au final, tu kiffes".

Le Jamel Comedy Club, une consécration

Intégrer la troupe du Jamel Comedy Club est une fierté pour l’humoriste. "Jamel, c’est le mentor, celui qui a ouvert la voie. Beaucoup d’humoristes qu’on voit aujourd’hui ont fait ce métier grâce à lui, parce qu’il a donné la parole à des communautés qu’on ne voyait pas à la télé ou à la radio", conclut Nordine.