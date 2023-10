Un film tourné près des Lacs de l'Eau d'Heure remporte un prix au FIFF

Le long métrage a été tourné en Wallonie, du côté des Lacs de l'Eau d'Heure. Il raconte l'histoire de Makenzy (15 ans) et sa soeur Purdey (17 ans), une fratrie vivant dans des conditions difficiles, avec une mère alcoolique. Livrée à eux-mêmes, les deux jeunes se débrouillent comme ils peuvent. Lui en volant des touristes, elle en faisant des ménages dans un complexe hôtelier. Découvrant malgré eux la vie d'adulte, les deux adolescents doivent se soutenir pour s'en sortir.

Le jury pour la compétition longs métrages était présidé par l'actrice française Mélanie Doutey. Il se composait également de la réalisatrice québecoise Anaïs Barbeau-Lavalette, de l'acteur français Shaïn Boumedine, du réalisateur et scénariste sénégalais Alassane Diago ainsi que du réalisateur belge Philippe Van Leeuw.

Les autres films en compétition étaient "Captives" d'Arnaud des Pallières, "Les chambres rouges" de Pascal Plante, "L'étoile filante" de Dominique Abel et Fiona Gordon, "La fille de son père" d'Erwan Le Duc, "Libertate" de Tudor Giurgiu, "Linda veut du poulet!" de Sébastien Laudenbach et Chiara Malta, "Mambar Pierrette" de Rosine Mbakam, "Les Ordinaires" de Mohamed Ben Attia, "Le Procès Goldman" de Cédric Kahn, "Solo" de Sophie Dupuis et "Une des mille collines" de Bernard Bellefroid.

Outre la reconnaissance liée au Bayard d'Or, la société de production de "Il pleut dans la maison" se voit offrir une aide financière de 14.000 euros. Cette somme doit notamment permettre de faire la promotion du film en vue d'appuyer sa diffusion dans les salles de cinéma belges. Makenzy et Purdey Lombet ont également remporté le Bayard de la meilleure interprétation, autre grande distinction du FIFF.