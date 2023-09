Un portrait en sparadrap de Nina Derwael dévoilé dans la Stadsfeestzaal d'Anvers

Le portrait est l'œuvre du collectif de street-artistes Puncheur (PNCHR). La création est composée de 33.246 pansements, sur une surface de 35 mètres carrés. Ces pansements représentent les difficultés et les réussites de Nina Derwael et ses équipiers et équipières belges sur leur chemin vers le succès.

La compagnie d'assurances Baloise est à l'initiative de cette œuvre d'art. Elle a également publié une série documentaire en ligne consacrée aux gymnastes belges, "The Road to Success". En huit épisodes, le reportage montre comment Nina Derwael, le vice-champion d'Europe Maxime Gentges, la médaillée de bronze du dernier Euro Lisa Vaelen et Maellyse Brassart gèrent leurs succès et leurs défaites à l'aube des prochains Mondiaux d'Anvers.