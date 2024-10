"Une décision déchirante": pour quelle raison ce festival londonien a-t-il déprogrammé la diffusion d'un documentaire sur l'extrême droite?

Le documentaire, qui filme notamment en caméras cachées certaines actions de ces mouvements, dévoile notamment l'existence d'un réseau défendant et promouvant l'inégalité des races et son lien avec un riche bailleur de fonds américain.

"Undercover: Exposing The Far Right", réalisé par la Britannique Havana Marking avec la collaboration de l'organisation de lutte contre le racisme Hope Not Hate, a enquêté sur les méthodes et le financement de plusieurs mouvements et personnalités d'extrême droite en Europe.

"Après avoir étudié toutes les options possibles pour diffuser ce film dans un festival public, nous avons pris la décision déchirante de ne pas présenter 'Undercover: Exposing the Far Right'", a indiqué la directrice du LFF, Kristy Matheson, dans un communiqué.

Reconnaissant la qualité "exceptionnelle" du film, elle a toutefois estimé que "les employés du festival ont le droit de se sentir en sécurité et de voir leur santé mentale et leur bien-être respecté sur leur lieu de travail", sans donner plus de précision.

La réalisatrice s'est dit "furieuse" de la déprogrammation du film, même si elle affirme "comprendre" la volonté du festival de "prendre soin de ses employés", dans une réaction au journal The Guardian. Havana Marking estime que les émeutes d'extrême droite, anti-immigration, qui ont éclaté cet été au Royaume-Uni "ont fait peur aux gens". "Il est de plus en plus difficile de réaliser des documentaires à contenu politique, et si on ne leur garantit pas une projection, cela n'aide vraiment pas", a-t-elle ajouté. Le film doit être diffusé lundi soir sur la chaîne de télévision Channel 4.