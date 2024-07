Une exposition médiévale d'exception à la Citadelle de Namur jusqu'au 29 septembre

Les visiteurs pourront y contempler des armes et armures vues dans des films ou séries comme Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Maléfique, Harry Potter, Les Chroniques de Narnia, The Hobbit ou encore Indiana Jones.

Dirigée par les Français Soline et Nicolas Anthore-Baptiste, figures de l'époque médiévale, l'exposition s'invite dans deux lieux. D'une part, le centre du visiteur de Terra Nova, qui accueille les pièces les plus précieuses issues de musées. D'autre part, le Hangar aux affûts, qui abrite plus de 200 oeuvres.

Durant les "Médiévales de la Citadelle", l'exposition sera accessible de 11h00 à 20h00 sans supplément et uniquement au Hangar aux affûts. Ensuite, du 8 juillet au 29 septembre, toute l'exposition sera ouverte au public de 10h00 à 18h00 le mercredi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Une visite en groupe est également possible et une offre spécifique est proposée pour les écoles.