Une quinzaine de clients de prostituées arrêtés lors du festival Comic-Con

Plusieurs agents locaux et fédéraux se sont fait passer pour des clients à la recherche de relations sexuelles tarifées lors du plus grand festival au monde consacré à la pop-culture, qui s'est déroulé entre jeudi et dimanche dernier.

Dix victimes ont été secourues, dont une mineure. Et quatorze clients ont été arrêtés, est-il indiqué dans le texte sans plus de détails.

"Malheureusement, les trafiquants d'êtres humains profitent d'événements de grande envergure tels que le Comic-Con pour exploiter leurs victimes à des fins lucratives", a regretté M. Bonta.

Fondé il y a pile 50 ans, le Comic-Con de San Diego a grossi au point de devenir bien plus qu'une grand-messe de geeks et d'amateurs de bande dessinée: il attire aujourd'hui plus de 100.000 visiteurs par an, ainsi que des stars de premier plan, qui viennent promouvoir leurs nouveaux films et séries.