Une rétrospective consacrée à Paul Delvaux à Liège

Cette rétrospective, intitulée Les Mondes de Paul Delvaux, a été mise sur pied par l'entreprise Tempora, à l'occasion du 100e anniversaire du surréalisme. Elle comprend 150 œuvres, de la première à la dernière alors que l'artiste était devenu aveugle, qui proviennent de la fondation Paul Delvaux, de musées belges - comme la Boverie - et de collections privées.

Depuis la rétrospective qui s'était déroulée aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique en 1997 à l'occasion du centenaire de la naissance de Paul Delvaux, l'exposition à la Boverie est scénographiée de manière à mettre en lumière les univers de l'artiste et entend démontrer qu'il représente un maillon important dans l'histoire de l'art. "Deux éléments indiquent qu'il s'agit d'un grand peintre. D'une part, en 1981, Andy Warhol a réalisé le portrait de Delvaux. Ce fut le seul peintre. C'est dire à quel point il a marqué vu que Warhol ne s'intéressait qu'aux people. D'autre part, dans un clip de Serge Gainsbourg et Jane Birkin, on les voit se balader parmi des fresques de Delvaux. Si le choix s'est porté sur Delvaux, c'est qu'il était reconnu de manière internationale", relève le co-commissaire, Benoît Remiche.