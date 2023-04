Une septantaine de chefs pour la 2e édition du Streat Fest à Bruxelles du 11 au 14 mai

"Des beaux, bons et grands noms de la gastronomie belge seront mis au défi d'interpréter la cuisine de finesse, et c'est tout le concept, en vitesse", ont promis mercredi les organisateurs lors d'une conférence de presse qui avait lieu chez Humphrey, le restaurant du chef ambassadeur, Glen Ramaekers. "Des chefs chevronnés, certains étoilés, souvent toqués Gault et Millau, transposeront les spécialités de leurs établissements singuliers version street food, avec des menus abordables", ajoute Terry Vermandel, administrateur de Tatou Production, à l'initiative du Streat Fest.

Au menu des prestations, plus de 150 événements, allant d'ateliers culinaires, pour petits et grands, à des propositions plus artistiques comme des initiations à la danse, à l'art du graffiti, à la personnalisation de baskets... en passant par des animations familiales, des concerts et des sets DJ. Le Streat Fest comptera en outre un marché regroupant des producteurs, des maraîchers et des artisans engagés dans la durabilité et la production raisonnée, ainsi qu'un Kids corner avec stand de dégustation pour les plus jeunes.

Hormis le billet d'entrée, les portions de street food afficheront entre 4 et 6 euros.