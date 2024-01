Violences sexuelles: la deuxième plainte visant Depardieu classée pour prescription

Hélène Darras n'était pas joignable dans l'immédiat. Les avocats du géant du cinéma français non plus.

La plainte date du 10 septembre. La comédienne, qui avait déjà témoigné devant la justice et dans Mediapart, a ainsi "voulu répondre à la défense qui minimise nos dénonciations en disant que ce ne sont +que+ des témoignages", avait-elle expliqué début décembre à l'AFP, faisant allusion aux multiples accusations parues dans la presse contre Gérard Depardieu, qui conteste.

"J'ai mis un an à passer du témoignage à la plainte", avait-elle aussi confié. "Passer la porte du commissariat, dire à un policier qu'on vous a touché les parties intimes, ce n'est pas évident, ça prend du temps d'y réfléchir", a-t-elle ajouté.

Le magazine d'investigation "Complément d'enquête" (France 2) avait révélé la plainte de Mme Darras, qui y livrait son récit: pendant le tournage, Gérard Depardieu "passe sa main sur mes hanches, sur mes fesses" puis "me dit carrément: +Est-ce que tu veux monter dans ma loge ?+". L'actrice lui dit "non" mais "ça ne change rien", affirme-t-elle: "Entre les prises, il va continuer à me peloter".