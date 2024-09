Des régions du Brésil en alerte avec une sécheresse de l'air parfois digne du Sahara

Un millier de communes brésiliennes étaient en état d'alerte mercredi, en raison d'une humidité très faible et parfois comparable à celle de déserts comme le Sahara, au moment où le pays affronte une sécheresse historique et des incendies en série.

Les zones affectées se concentrent surtout dans la région centrale du pays, notamment à Brasilia, et dans le sud-est, dans les Etats très peuplés de Sao Paulo et du Minas Gerais.

Le pays est ravagé depuis des mois par une vague d'incendies de grande ampleur, en Amazonie (nord), la plus grande forêt tropicale de la planète, au Pantanal (centre-ouest), et plus récemment dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est).

D'immenses nuages de fumée provenant de ces incendies ont recouvert des grandes villes comme la capitale Brasilia, où il n'a pas plu depuis 130 jours.

La communauté scientifique attribue ces événements climatiques extrêmes au phénomène météorologique El Niño associé au réchauffement de la planète.