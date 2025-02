Les tests de Mathieu: cette montre sous Android propose un "bilan santé en 60 secondes", que vaut la Watch 3 de OnePlus ?

Partager:

OnePlus frappe fort avec sa Watch 3, une smartwatch Android à 349€ qui améliore tous les points clés de la Watch 2 : autonomie record de presque 1 semaine, écran plus grand, couronne rotative et bilan santé en 60 secondes. Une montée en gamme convaincante, même si l'app OHealth reste perfectible.

L'an dernier, le marché de la smartwatch sous Android a été bousculé par le retour inattendu de OnePlus, spécialiste du smartphone et N.4 en Belgique. La Watch 2 du fabricant chinois prouvait en 2024 qu'on pouvait avoir une montre sous WearOS (la version "poignet" d'Android, très polyvalente grâce à son large magasin d'applications) avec un joli design et plus de 2 jours d'autonomie. En ce début d'année 2025, la marque propose logiquement une Watch 3 qui corrige (presque) tous les défauts du modèle précédent, pour un prix aligné avec les performances: 349€ (mais il y a une offre de lancement de -50€ pour les plus rapides durant 1 mois). Ce n'est que 20€ de plus que le prix de lancement de la OnePlus Watch 2 ; et c'est le même prix que la Galaxy Watch 7 de Samsung, également sous WearOS (avec une riche surcouche logicielle), mais qui n'affiche que 2 jours d'autonomie. © RTL info Pourquoi c'est LA meilleure montre sous Android ? Une autonomie encore meilleure. Soyons clairs: le plus grand frein à l'adoption massive des montres connectées sous Android (et des Apple Watch, d'ailleurs), c'est la nécessité de devoir les charger tous les jours, ou tous les deux jours (et on peut le comprendre, en plus du téléphone, ça devient un souci qu'on préfère éviter). OnePlus, qui était déjà le meilleur avec ses 4 jours sur la Watch 2, annonce 5 jours d'autonomie en usage normal. Pour mon test, durant lequel j'ai fait peu de longues séances de sport, mais beaucoup de découverte des menus, de configuration et d'installation d'applications (au moins 4 que j'utilise régulièrement), la montre a tenu 6 jours, passant de 100% le mardi après-midi, à 9% le lundi après-midi suivant (elle propose le mode éco dès 20%, prolongeant de quelques jours mais avec moins de fonctionnalités). Les 5 jours annoncés par OnePlus avec un usage plus intensif (notamment le GPS lors des sorties jogging ou vélo) sont donc tout à fait crédibles. Cette prouesse est rendue possible par la scission du système d'exploitation et le doublement des puces embarquées, notamment la nouvelle BES2800 pour les tâches de fond peu énergivores - au contraire, la puce Snapdragon W5 (identique à la Watch 2) fait tourner les applications les plus gourmandes. La Watch 3 passe d'une architecture à l'autre en fonction de votre utilisation, pour optimiser la durée de vie de la batterie qui passe de 500 à 631 mAh. OnePlus a également utilisé son savoir-faire smartphone, en copiant la structure particulière de la batterie Silicon Nanostack du OnePlus 13, avec son anode en silicium-carbone qui offre une meilleure densité énergétique, donc un meilleur rapport encombrement/performance. © RTL info

Une vraie couronne rotative et un écran plus grand. Au niveau du design, OnePlus, comme son cousin Oppo plus discret en Belgique, conserve l'esprit de la Watch 2, avec une couronne sur le dessus, et un bouton plat en dessous. L'ensemble reste très élégant et discret, tout en conservant ce style particulier qui n'est pas déplaisant. Belle évolution, cependant: la couronne devient rotative, et sert donc à naviguer dans les menus, à zoomer/dézoomer sur le nuage d'applications, etc. Un ajout nécessaire: OnePlus est fier de dire qu'il a écouté les retours des utilisateurs et des médias - et il a plutôt bien fait. Enfin, et là aussi, c'est toujours bienvenu, les bordures de l'écran ont été rétrécies, offrant plus de place à la petite dalle de 1,5 pouces de type LTPO (une évolution de l'OLED moins énergivore) : © OnePlus Un check-up santé en 60 secondes. La plupart des fabricants impliqués sur le marché des montres intelligentes / bracelets d'activité ont dépassé le simple suivi sportif (toujours disponible, bien sûr) pour mettre l'accent sur la santé connectée, un secteur d'activité à la croissance exponentielle. Une grande partie intègre des capteurs pour le rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang. Certains vont plus loin en ajoutant l'ECG (électrocardiogramme, pour la régularité du rythme cardiaque) et la température corporelle. OnePlus, avec sa Watch 3, a l'intelligence de rassembler tout ça dans un Bilan en 60 secondes. Une fois l'app lancée sur la montre, il faut s'asseoir, positionner son poignet à plat et mettre un doigt sur le bouton du bas. Durant 60 secondes, plusieurs constantes sont prises au niveau du cœur et de la circulation sanguine (y compris la rigidité des artères), de la température et du taux d'oxygène dans le sang. Elles sont cumulées avec les données de stress, d'activité récente et de sommeil, pour vous donner un aperçu des "risques pour la santé" (cœur, artère et troubles respiratoires), puis des "indicateurs de santé" qui passent revue tout ce que la montre sait de votre bien-être physique et psychique. Selon moi, c'est une manière très concrète et pertinente d'exploiter toutes les données analysées. © OnePlus © RTL info Une implication scientifique de Oppo/OnePlus Pour bien faire les choses et être crédible dans le domaine de la santé connectée, il faut investir. OnePlus et Oppo faisant partie d'un même groupe et mutualisant plusieurs technologies (et même certains produits comme cette Watch), ils ont investi 13,5 millions d'euros dans un nouveau Health Laboratory (laboratoire santé) en Chine. Ce centre d'analyse, d'entraînement et de recherche et développement a ouvert ses portes récemment, après 2 ans de travaux. Et ce n'est pas une façade pour se donner une belle image: on y voit de vraies installations d'analyse et de mesures de la santé, des activités sportives et du sommeil, sur près de 5.000 mètres carrés. Cela donne une crédibilité certaine à tout le logiciel qui tourne autour de la Watch: son interface, bien sûr, qui s'enrichit de nouvelles mesures et analyse (dont le Bilan en 60 secondes dont je viens de parler) ; mais aussi l'application OHealth, qui exploite ses données dans le détail. © OnePlus