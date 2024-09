Pas d'écran pour les enfants de moins de deux ans, recommande la Suède

Entre deux et cinq ans, le temps d'écran doit être limité à une heure par jour et, pour les enfants de six à 12 ans, il doit être d'au plus une heure à deux heures, plaide l'Agence de santé publique. Les adolescents de 13 à 18 ans devraient, eux, passer au plus deux à trois heures quotidiennement sur un écran.

"Pendant trop longtemps, les smartphones et autres écrans ont pu entrer dans tous les aspects de la vie de nos enfants", a déclaré Jakob Forssmed, ministre de la Santé publique, à la presse.