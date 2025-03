Pollution numérique: comment pouvez-vous nettoyer vos ordinateurs et vos téléphones?

Le printemps vous donne peut-être envie de faire du tri chez vous. Un petit nettoyage qui peut aussi se faire dans vos ordinateurs et téléphones. D'autant plus que cette tendance à accumuler des fichiers et des emails pollue énormément.

Après l’envoi, il y a aussi le stockage de ce mail. Si on décide de le laisser dans notre boite de réception, par nécessité ou par paresse, un an plus tard ce mail aura généré rien que par son stockage 10 grammes de CO2 supplémentaires.

L’envoi d’un mail classique génère environ 4 grammes de dioxyde de carbone. Si on y ajoute une pièce jointe, un fichier volumineux, ça grimpe rapidement jusqu’à 50 grammes de CO2. Nos mails transitent en fait via de gros serveurs, des centres de données, qui consomment énormément d’énergie pour fonctionner.

Quand on regarde les chiffres, cette pollution numérique prend de plus en plus d’ampleur. A l’échelle mondiale, près de 350 milliards de mails sont envoyés et reçus chaque jour. La pollution qui en découle est énorme. Aujourd’hui, elle représente plus de 4 % de nos émissions de gaz. Et vu le développement de l’intelligence artificielle, cette proportion va encore augmenter dans les prochaines années.

Comment pouvez-vous limiter cette pollution ?

Il est toutefois difficile de se passer des mails aujourd’hui. Comment peut-on, à notre échelle, limiter cette pollution ? Déjà en nettoyant régulièrement notre courrier. Il est conseillé de supprimer les messages dont on n’a plus besoin et, pour les supprimer définitivement, il faut aussi vider la corbeille.

Autre conseil : réfléchir avant d’envoyer. Ce mail est-il vraiment utile ? Faut-il y ajouter la pièce jointe ? Dans le cas de l’envoi de photos ou vidéos, mieux vaut réduire leur taille, les compresser. Le mail sera moins lourd et moins polluant.

Enfin, autre piste de solution : se désabonner des newsletters inutiles. Ces messages que l’on reçoit automatiquement de la part de marques ou magasins par exemple et que nous ne lisons même pas. Ça peut faire la différence puisque, selon les statistiques, nous n’ouvrons pas 80% des mails que nous recevons.