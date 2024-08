Sur Wikipédia, le long combat pour la visibilité des femmes

"On progresse mais le chemin est encore long" : depuis huit ans, un collectif francophone s'attelle, non sans mal, à redonner toute leur place aux femmes sur Wikipédia en ajoutant des biographies de figures féminines restées jusque-là dans l'ombre sur l'encyclopédie participative.

Quelque 300 personnes répondent présentes et contribuent d'une manière ou d'une autre au projet. En huit ans, plus de 68.000 biographies sont créées, dont celles d'Alix Payen, ambulancière communarde française, Gracia Alonso de Armiño Riaño, basketteuse espagnole médaillée d'argent aux JO de Paris, ou encore l'écrivaine française Charlotte Delbo.

Et sans sources secondaires, pas d'article possible. Résultat, il n'est pas rare de voir des articles être publiés uniquement post mortem. Décédée en mars 2022, la scientifique française pionnière en informatique Marion Créhange n'a ainsi eu droit à sa page Wikipédia qu'à sa mort.

Face à ce constat, l'association, financée notamment par la Fondation Wikimédia, exhorte écrivains et journalistes francophones à écrire davantage sur les femmes, "surtout des nouvelles qu'on ne connaît pas encore".

"Si on reprend tout le temps Ada Lovelace", première codeuse de l'Histoire, et "Marie Curie, on ne va pas s'en sortir et la proportion de femmes marquera toujours le pas. Ce qu'il faut c'est chercher celles qui sont moins connues", estime Natacha Rault. "Il y a un vrai travail à faire pour les écrivains et les journalistes, il faut éviter au maximum de faire du remâché".

"Ca pose plus largement la question de la manière dont la presse et les écrivains et écrivaines traitent des femmes et de leurs réalisations", ajoute-t-elle.