Taylor Swift et les Beatles disparaissent de TikTok, en conflit avec Universal

Les utilisateurs de TikTok ne peuvent plus écouter les chansons de Taylor Swift, The Weeknd, The Beatles et d'autres artistes, ni les ajouter à leurs vidéos, à la suite d'une rupture des négociations avec Universal au sujet de la rémunération.

Tous les titres enregistrés sous licence Universal Music Group (UMG) ont été retirés de la bibliothèque musicale de TikTok jeudi, et toutes les vidéos contenant de la musique sous licence Universal ont été mises en sourdine. Le précédent accord de licence entre UMG et TikTok a expiré le 31 janvier.