Voici l'iPhone 16e : un concentré d'Apple à prix (un peu plus) abordable

Certains détails externes diffèrent de ceux de l'iPhone 14. Il possède un port USB-C au lieu de Lightning, et comme les anciens modèles d'iPhone SE, il n'a qu'un seul objectif d'appareil photo à l'arrière. Cependant, il s'agit d'un 48MP avec des capacités de zoom léger.

Il reçoit également le bouton Action, le bouton de raccourci physique personnalisable qui a fait ses débuts sur l'iPhone 15 Pro.

L'une des plus grandes différences se trouve à l'intérieur, où vous trouverez la puce A18 - la même qui alimente l'iPhone 16 et 16 Plus. En plus des performances rapides et fluides, l'A18 permet Apple Intelligence, que l'entreprise a récemment commencé à activer par défaut lors de l'intégration (mais pas en Europe).