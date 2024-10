Kirk: la décrue se poursuit, plus que deux départements en vigilance orange

La décrue se poursuit samedi dans la plupart des secteurs touchés par des inondations dans le sillage de la dépression Kirk, avec seulement deux départements encore placés en vigilance orange aux crues, l'Eure-et-Loir et le Loir-et-Cher, a annoncé Météo-France.

"Tendance générale à la décrue et à la propagation des crues vers l'aval sur tous les secteurs", écrit Météo-France, qui ne signale plus qu'une "crue importante sur le Loir vendômois (Loir-et-Cher) et l'Eure amont (Eure-et-Loir)".

"Samedi, la situation météo est relativement calme sur les bassins-versants en crue. Les pluies prévues samedi sont faibles sur le nord du pays et ne devraient pas contrarier la tendance à la décrue à l'amont des cours d'eau. Dans ces conditions, les crues en cours poursuivent leur lente propagation vers les avals", résumait de son côté l'organisme gouvernemental Vigicrues dans son bulletin de 06H00.

En Eure-et-Loir, près de la moitié des communes ont été touchées par des inondations, conséquences des intenses précipitations déversées par la dépression Kirk cette semaine.