La deuxième ville du Pakistan inondée après une "pluie record"

Lahore, deuxième ville la plus peuplée du Pakistan, a été inondée jeudi par la pluie la plus importante enregistrée par le service météorologique du pays, a indiqué à l'AFP le directeur adjoint de cet organisme, Farooq Dar.

Plusieurs quartiers et les deux principaux hôpitaux de la ville ont été inondés et l'électricité a été coupée en plusieurs endroits, rapportent des résidents.

La capitale du Pendjab frontalier de l'Inde, et ses plus de 13 millions d'habitants, ont vu "environ 360 millimètres de pluie tomber en trois heures", a-t-il affirmé. "C'est une pluie record", a-t-il ajouté, le dernier plus haut s'établissait "à 332 millimètres le 31 juillet 1980".

Les autorités avaient mis en garde contre une pluviométrie inhabituelle, même pour la saison des moussons qui durera jusqu'en septembre, durant les six premiers jours d'août dans différentes provinces après plusieurs vagues de chaleur ayant atteint des pics au-delà des 50 degrés.

Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, est de plus en plus vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes, que les scientifiques associent au changement climatique.

En 2022, des inondations avaient recouvert un tiers du territoire du Pakistan, affecté plus de 33 millions de personnes et fait plus de 1.700 morts.

Le Pakistan subit aussi des canicules mortelles et une pollution atmosphérique parmi les pires au monde.