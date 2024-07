La foire de Namur a ouvert ses portes et attend quelque 200.000 personnes

La 115e foire de Namur a officiellement ouvert ses portes vendredi en fin de journée. Sa soixantaine d'attractions et stands seront accessibles jusqu'au 29 juillet. Au total, ce sont plus de 200.000 personnes qui sont attendues, ont indiqué ses organisateurs.

"Nous sommes très contents du retour de la pieuvre car c'est une attraction qui a beaucoup de succès et, dans l'ensemble, notre offre est très complète", s'est réjoui Jean Busch, président du comité de la foire de Namur. "Nous n'avons pas de système de comptage mais l'an dernier nous estimons avoir attiré environ 200.000 personnes. Nous espérons donc faire au moins aussi bien cette année. Cela va beaucoup dépendre de la météo, mais nous sommes confiants"

La configuration de l'événement est quasiment similaire à celle de 2023. Les métiers forains sont répartis dans la rue des Bourgeois et les rues adjacentes. Faute de place, il n'y a pas de grande roue mais la foire namuroise mise sur la diversité de ses attractions.

Du lundi au vendredi, la foire est accessible à partir de 16h00. Le samedi, le dimanche et les jours fériés, l'ouverture est avancée à 14h30. L'heure de fermeture est fixée à minuit du dimanche au jeudi et à 01h30 le vendredi, le samedi et la veille des jours fériés.

Des journées promotionnelles sont prévues les 21 et 29 juillet. Un tarif préférentiel est également de mise au parking des Casernes.