Le Casino de Namur recevra le Crazy Horse du 23 au 27 octobre

Le Casino de Namur recevra le Crazy Horse pour dix représentations de la célèbre revue parisienne entre le 23 et le 27 octobre. Elles se joueront quasiment toutes à guichet fermé.

"Nous avons redessiné progressivement le Casino et disposons désormais de salles prêtes à accueillir différents spectacles de variété", s'est réjoui le directeur du casino, Emmanuel Mewissen. "Le Crazy Horse, c'est la haute couture du cabaret, de l'esthétisme et du raffinement. L'accueil et la qualité de l'environnement devront être à la hauteur de son degré d'exigence", a-t-il conclu.